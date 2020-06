Lutte contre le coronavirus : la CAF lance un nouveau challenge sur les réseaux sociaux

iGFM-(Dakar) La CAF continue de participer activement à la lutte contre le Coronavirus. Plusieurs actions ont été entreprises afin de mettre fin à la propagation de cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. La récente en date est le challenge #19KickupsAgainstCovid19.

Ce nouveau défi lancé sur les réseaux sociaux par la CAF en collaboration avec l’ONG Speak Up Africa rentre dans le cadre de la campagne « Restons Prudents pour l’Afrique ». Le challenge à pour objectif de « donner aux communautés et aux individus les moyens de prendre des mesures préventives simples et efficaces contre la transmission du virus », peut-on lire sur le site de la CAF.

Pour participer à ce challenge, il suffit de faire une vidéo en faisant 19 jongles et la partager sur les réseaux sociaux suivie de #19KickupsAgainstCovid19. Pour l’heure, Ahmed Hassan (Égypte), Perpetua Nkwocha (Nigeria), Joseph Yobo (Nigeria), Karim Haggui (Tunisie) et Trésor Lomana Lualua (RD Congo) sont ces légendes qui ont déjà adhéré au projet. De même que le Secrétaire Général de la CAF Anthony Baffoe.

« Même si la saison de football a été suspendue, nous devons faire front tous ensemble, en respectant la distanciation physique et afin de lutter contre cette maladie et la désinformation », a déclaré le SG de la CAF.

Notons que le continent africain compte aujourd’hui plus de 171.000 cas confirmés du Coronavirus et plus de 4700 décès.