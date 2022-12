vendredi 16 décembre 2022 • 20 lectures • 0 commentaires

Ça rue dans les brancards à l’Université Virtuel du Sénégal. Les étudiants sont montés aux créneaux pour dénoncer "les conditions d’études catastrophique et les manquements de l’administration". En conférence de presse ce jeudi, Le mouvement de défense pour le bien des étudiants de l’Uvs (MDBEVS) a interpellé l’État du Sénégal et l’administration de l’UVS pour des solutions sans délai pour cette situation jugée chaotique.

Entre autres revendications, ils dénonces « le non-respect des examens à date échue et pour cause une grève du personnel de l’administration, la programmation des cours pour le prochain semestre avec tout ce que cela peut entrainer en termes de surcharge pour les étudiants et son impact sur la qualité́ de nos études, le retard dans la publication des résultats due à des lenteurs administratives entravant le bon déroulement du calendrier universitaire, le retard noté dans le paiement des bourses causant ainsi des désagréments chez certains de nos camarades, les problèmes liés à la sélection tardive du master, les problèmes de connectivités que nous rencontrons lors des cours en ligne, le manque de tuteur dans certains modules, les difficultés liées à la délivrance des relevés de notes à temps voulu».

Pointant du doigt le silence de l’administration face à cette situation qui a plus que duré, les membres du mouvement de défense pour le bien des étudiants de l’Uvs (MDBEVS) exigent la démission du coordonnateur et n’excluent pas poursuivre les revendications sous d’autres formes.