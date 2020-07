Va-t-il rendre le foncier aux populations de Ndengler ? Babacar Ngom donne sa réponse…  

iGFM – (Dakar) Babacar Ngom est-il prêt à rendre le foncier objet du litige aux populations de Ndengler ? Le Pdg de Sedima a donné sa réponse sur cette question sur laquelle beaucoup l’attendaient.

«Est-ce que je vais rendre à Ndengler ce terrain ? Si je voulais le faire je l’aurais rendu à ceux qui me l’avaient donné, ceux de Djilakh. Car je ne peux pas faire toutes les démarches, obtenir tous les papiers et rendre le terrain à Ndengler. L’affaire est entre les mains du ministre Abdou Karim Fofana. Mais dès qu’on s’approche d’une solution, certains essaient de tout torpiller. Ils ne veulent pas qu’il y ait solution (…)», a-t-il, indiqué face à la presse.

Et d’enchainer: «C’est l’Etat qui peut le faire et les choses sont en bonne voie. Le ministre Abdou Karim Fofana est allé à Ndengler, à Djilakh, à la ferme de Sédima. Il a même convié des réunions chez lui dans une bonne atmosphère. Il a eu une idée de solution sur laquelle on a discuté et nous avançons. Mais certains sont encore venus pour tout torpiller. Nous voulons qu’une solution soit trouvée. De plus, ceci n’est pas un problème. C’est eux qui en ont fait un problème. Mais on pouvait ne pas en arriver là.»