vendredi 5 février 2021 • 266 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) Le ministère de la Santé a acquis des équipements pour la conservation des doses de vaccin anti covid-19.

Ce vendredi, c’est Abdoulaye Diouf Sarr, lui-même, qui a fait la revue des équipements au niveau du dépôt central des vaccins de la Direction de la Prévention. Il s’agit de 1117 réfrigérateurs homologués par l’OMS pour la conservation des vaccins entre 2 et 8° destinés aux postes de santé, aux dépôts de districts et de région. Ils viennent s’ajouter aux 622 équipements mis en place en 2020 toujours dans les régions et districts.

«Parmi ces équipements, figurent aussi 08 chambres froides pour le renforcement du dépôt central de vaccin. Il s’agit là d’un processus continu pour aider à assurer une conservation optimale et sécurisée des vaccins du pays car il y va de la santé des populations du pays», informe le ministère de la Santé. Ces équipements sont acquis sur budget de l’Etat avec une contribution de GAVI-Alliance, disent-ils.