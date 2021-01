mercredi 13 janvier 2021 • 424 lectures • 0 commentaires

Vaccin chinois: Deux responsables de Sinopharm démissionnent!

Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, avait annoncé hier mardi, que le Sénégal est en discussions pour avoir le vaccin de Sinopharm. Mais, ce mercredi, dans deux communiqués diffusés par la Bourse de Hongkong, le Groupe pharmaceutique chinois a annoncé la démission du PDG du groupe, Li Zhiming, et du directeur général et membre du comité stratégique et du comité d'audit, Li Hui.

Les deux responsables ont démissionné le 12 janvier 2021, pour des "raisons personnelles", selon la même source. À l'heure actuelle, les administrateurs et la direction actuels de la société s'acquittent de leurs tâches sans changements et la société continue de mener normalement ses activités", précise Sinopharm. Le Conseil du groupe a élu par ailleurs Yu Qingming en tant que Président du Conseil.

Ces démissions interviennent au moment où Sinopharm doit fournir plusieurs pays en vaccins, dont le Maroc. Aussi, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr avait révélé, hier, que notre pays est aussi en négociations pour obtenir 200 000 doses du vaccin de Sinopharm.

"Nous sommes en pourparlers avec la Chine pour voir comment acquérir 200 000 doses au minimum. Mais, ce que nous pouvons dire de façon certaine, c’est que les pourparlers sont en cours avec la partie chinoise pour voir comment l’Etat du Sénégal va acquérir ces doses pour commencer la vaccination", avait-il annoncé. Ces démissions pousseront-peut être, les autorités à redoubler de prudence.

