Vaccin contre le Covid-19 : « L’Afrique n’est pas une poubelle » (Diouf Sarr)

iGFM-(Dakar) Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a réagi au vaccin contre le Covid-19 que le Dr Mira, de l’hôpital Cochin à Paris propose qu’il soit effectué en Afrique comme cela avait été fait dans des études relatives au Sida.

« J’ai entendu parler d’un vaccin contre le covid-19. Qu’on sache que l’Afrique n’est pas une poubelle. On n’y pense même pas », a-t-il dit à ITV où il a été invité, vendredi soir.

Les commentaires des médecins ont également été critiqués par des groupes antiracistes et de nombreux autres utilisateurs des réseaux sociaux. L’extrait qui date du 1er avril de la chaîne de télévision française, LCI, montrant le Dr Jean-Paul Mira et le Dr Camille Locht a été largement diffusé sur la toile. Samuel Eto’o et Didier Drogba ont aussi déploré ces propos.

Le patron de la Santé au Sénégal a par ailleurs attiré l’attention des Sénégalais sur la pandémie. « On n’a pas gagné le combat. Il faut que la sensibilisation se poursuive parce que quand je vois certains comportements, je me dis que ces gens-là ne savent pas ce qui peut leur arriver. Les gens commencent à baisser les bras et ce n’est pas normal. Il faut de la discipline et un renforcement du système de santé. Car, c’est avec les armes et les moyens qu’on pourra gagner le combat », a dit Diouf Sarr, appelant les populations à dénoncer ceux qui essaient de propager la maladie dans le pays.

Mamadou Salif GUEYE