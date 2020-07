Vaccin contre les maladies prioritaires… L’Armp casse le marché de 468 millions

iGFM – (Dakar) Les ministères de la Santé et de la Pêche devront prendre leur mal en patience. Le comité de règlement des différends de l’Armp a annulé l’attribution provisoire du marché d’acquisition de doses de vaccins contre les maladies prioritaires.

Le cout du marché est de 468 millions de francs Cfa. Le ministère de la Santé l’avait confié à Fermon. Mais, Soprodel, l’une des entreprises concurrentes, a déposé un recours. Pour la requérante, «son éviction est injustifiée». Le ministère de la Santé lui a notifié qu’elle a écarté son offre parce que l’ayant exprimé en hors taxe hors douane. Et qu’elle n’a pas produit les états financiers des trois dernières années. Mais, Soprodel soutient qu’elle s’est bien «conformée aux dispositions de la clause des IS 15.1 des IS et de l’accord de financement du projet.»

Dans sa décision finale, l’Armp déclare que la requérante n’a pas produit d’états financiers pour les trois années. Par contre, elle précise que «la décision de rejeter l’offre de Soprodel sans demander un complément d’informations n’est pas justifiée». Elle a donc purement et simplement demandé l’annulation de l’attribution provisoire du marché et ordonné la reprise de l’évaluation.