vendredi 22 janvier 2021 • 57 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

iGFM - (Dakar) Le président du part Ape-Dysso, Djibril Ndiaye a fait face à la presse samedi à Dakar, pour se prononcer sur l'actualité politique nationale, notamment sanitaire avec la pandémie de la Covdi-19.

Considérant, le contexte actuel d'inédit secouant le monde entier, l'APE/DYSSO invite le Président de la République à faire de la vaccination obligatoire à flux constant, avec délivrance d'un certificat vaccinal à présenter obligatoirement avant l'accès à tous les lieux sous peine d'amende.

Ape/Dysso constamment attachée aux valeurs républicaines, la cohésion sociale, l'état de droit, l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, et face à l'apparition de la pandémie du coronavirus, sa propagation continue, et accentuée au niveau national, et international, doit pousser les Sénégalais à s'accorder sur le minimum d'entente, concernant les mesures barrières, le couvre-feu, la nouvelle loi sur l'état d'urgence et de siège décrété par le chef de l'état, et son gouvernement autour de notre stratégie sanitaire à stopper l'avancée de la pandémie.

APE/Dysso, concernant les points de consensus issus de la commission nationale politique, aboutissant aux reports répétés des élections locales, interpelle, et demande, au président de la République de prendre conscience de l'illégitimité des actuels maires à administrer leurs communes, de mettre des délégations spéciales, et de prendre un décret pour instituer la Responsabilité sociétale des entreprises pour une participation obligatoire des sociétés à la vie collective des Sénégalais.

Enfin, APE/Dysso salue l’idée de la suppression des villes, à défaut d'instaurer pour chaque région des villes.