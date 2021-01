jeudi 7 janvier 2021 • 684 lectures • 1 commentaires

Vaccin, date, cibles, prix...: Les précisions de Diouf Sarr

Vidéo 4 heures Taille

iGFM-(Dakar) Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a dévoilé la liste des personnes ciblées pour la première campagne de vaccination contre le Covid-19 dans notre pays. Il s’agit "des personnels de santé et de l'action sociale, des personnes âgées, des personnes avec comorbidités et des forces de sécurité", selon lui. Il a également révélé la date à laquelle le Sénégal le sénégal va recevoir son premier lot de vaccin.

« Le Sénégal va se donner les moyens de vacciner sa population, mais sur la base d’une stratégie. Il faut dire que les cibles prioritaires ont déjà été identifiées. Il s’agit des personnels de Santé et de l’action sociale qui sont la première ligne de front, des personnes qui ont des comorbidités, les personnes âgées et les forces de sécurité. Ensuite on va entrer dans une campagne qui permettra de protéger les sénégalais de manière globale.", a déclaré le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Il a fait cette déclaration ce matin, dans le cadre de la rencontre entre des membres du gouvernement et la presse nationale.

Abdoulaye Diouf Sarr a également donné des assurances sur les possibilités financières envisagées par l'Etat du Sénégal pour acquérir les vaccins dont les premiers devraient être disponible dans le premier trimestre de l'année 2021 avec l'initiative covax.

"Sur plan des possibilités financières, je peux vous garantir que notre pays se donnera les moyens financiers pour protéger sa population dans le cadre d’une stratégie de vaccination efficace et optimale.", a-t-il assuré.



Cet article a été ouvert 684 fois.

Publié par Birame Ndour editor