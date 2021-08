lundi 2 août 2021 • 439 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ces derniers jours, des employeurs ont pris des mesures visant à interdire l'accès à l'entreprise aux travailleurs non vaccinés ou à conditionner le bénéfice de certains avantages à la présentation d'un carnet de vaccination. Le ministère du Travail vient de réagir.

«Étant donné qu'à l'état actuel de notre législation aucune disposition ne rend obligatoire la vaccination, ces procédés, discriminatoires et attentatoires aux droits des travailleurs, sont dépourvus de fondement juridique», a précisé Samba Sy, ministre du Travail.



Il souligne, dans un communiqué de presse, que le pouvoir d'organisation du travail de même que l'obligation de garantir la sécurité et la santé des travailleurs ne sauraient conférer à l'employeur la possibilité de refuser l'accès de l'entreprise à un travailleur au motif qu'il ne s'est pas fait vacciner.



Le Ministère recommande aux employeurs, de privilégier la sensibilisation et le dialogue au niveau interne, ou se référer aux documents produits par la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale dès le début de la pandémie, notamment le guide «Milieu de travail et Covid-19» et le guide sur la prévention de la Covid-19 en milieu de travail.