iGFM - (Dakar) Le Sénégal vient de recevoir les 300 000 doses du vaccin de Sinopharm offertes par la Chine. Elles sont accompagnées de seringues.

C'est le ministre de la Santé et ses collaborateurs qui ont receptionné à l'instant le coli au nom du chef de l'Etat. "C’est un geste de grande solidarité que je magnifie, au nom du Gouvernement et du Peuple sénégalais. Avec l’arrivée de ces 300 000 doses, ce pourcentage va sensiblement augmenter, au moment où l’Organisation Mondiale de la Santé vient d’homologuer le vaccin Sinopharm, le considérant comme un vaccin sûr et efficace", a-t-il indiqué.

Il assure que ses services prendront toutes les dispositions pour le déploiement rapide des vaccins dans toutes les régions, dans des conditions optimales de sécurité. "L’objectif est d’intensifier la campagne de vaccination afin de protéger le maximum de personnes, d’éviter les décès liés à la covid-19 et d’aller rapidement vers le retour à la normale aux plans", dit-il.