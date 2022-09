jeudi 8 septembre 2022 • 1890 lectures • 0 commentaires

La Division des investigations criminelle a procédé à la convocation de plusieurs personnalités publiques ce jeudi.

Abdou Karim Gueye, Cheikh Omar Diagne et même Dj Malick ont été convoqués par la Division des investigations criminelles. Les deux derniers en ont fait l’annonce sur leurs plateformes numériques et le premier est déjà dans les locaux de ladite police.



«Interpellé suite au décès de l'Imam A.B. NDAO, Karim GUÈYE Xrum Xaax en deuil est interrogé à la DIC par le Commissaire FALL», a indiqué l’avocat de l’activiste, Me Khoureyssi Bâ. Des propos sur le décès de l'imam Ndao seraient l'origine.







Mis à jour 17H00