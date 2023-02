mardi 7 février 2023 • 1256 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Petit par la taille et grand par l’esprit, Ousmane Marouf Kane a une histoire incroyable. Après son sacre avec les Lions au CHAN 2022, iGFM s'est intéressé à la vie du milieu de terrain de l'équipe nationale A' du Sénégal.

C'est ce qu'on appelle un destin incroyable. Incarcéré pendant 2 ans, Ousmane Kane n'avait jamais imaginé qu'il allait retrouver un jour une vie meilleure. Le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022 disputé en Alger entre janvier et février 2022 est passé par là.



De détenu...au titre de champion d'Afrique



Après deux ans en prison pendant 2 ans à cause d’une accusation d’agression qu’il n’aurait jamais commise, Ousmane Kane a d'abord retrouvé la lumière grâce à son tuteur, Aliou Wagne. En effet, ce dernier, qui le rendait souvent visite en prison, l'a récupéré à sa sortie de prison et a réussi à l’intégrer à l’AS Douanes un club de première division au Sénégal basé à Dakar. Depuis lors, il fait les beaux jours des Gabelous.



Promu capitaine de l'AS Douanes, Ousmane Marouf Kane petit par la taille et grand par l’esprit, a réussi une transition parfaite entre les ennuis judiciaires et le football professionnel en s’imposant chez les Douaniers. Grâce à ses grosses performances en club, il tape dans l'œil de l'entraîneur de l'équipe nationale A', Pape Thiaw. Même s'il avait connu auparavant la sélection U23 sous les ordres de Koto en 2019. Pur produit des navétanes (championnat national populaire) pour avoir fait ses classes à l’ASC Ndiabott Gui de Guédiawaye, le milieu de terrain de 25 ans, intègre la sélection de Pape Thiaw avant le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).



Valeur sûre et un grand artisan du sacre des Lions



Le technicien sénégalais n'a pas eu tort de l'appeler puisque durant le CHAN 2022, il était l’une des valeurs sûres et grand artisan du sacre de l'équipe nationale A'. La preuve, c’est l’un des joueurs de champ les plus utilisés par le sélectionneur national, avec l’attaquant Cheikh IDiouf tout au long de la compétition. Aujourd'hui, Ousmane Kane vit les moments les plus importants de sa vie avec ce CHAN qui forcément lui a permis de retrouver la lumière. La prison est désormais derrière lui.

