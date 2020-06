Vainqueur du Soulier d’ébène, Dieumerci Mbokani ouvre des portes à un départ

iGFM-(Dakar) Depuis Monaco, Dieumerci Mbokani évoque sa victoire au Soulier d’ébène et son avenir.

À Monaco, où il est en confinement depuis le début de la crise du coronavirus en mars, l’attaquant congolais a été élu Soulier d’ébène, le prix qui récompense le meilleur joueur africain ou d’origine africaine évoluant en Belgique. Cela pour la seconde fois de sa carrière. Le Léopard, fier de remporter ce prix individuel, a évoqué son avenir lui qui arrive en fin de contrat du côté de l’Antwerp.

« C’est un plaisir de remporter ce trophée, j’en suis fier, a expliqué depuis Monaco l’attaquant âgé de 34 ans auprès de nos confrères de Proximus Sports. J’estime que je le mérite, parce que j’ai fait une très belle saison. Je remercie mes… anciens coéquipiers de l’Antwerp, puisque je suis en fin de contrat. Je ne peux pas dire si, oui ou non, je porterai encore les couleurs de l’Antwerp. Je souhaite encore un contrat d’une durée de deux ans, et on ne me propose qu’un contrat d’un an. Tous ces départs à l’Antwerp (Sinan Bolat, Laszlo Bölöni…), c’est triste, cela m’inquiète un peu. Anderlecht, le Standard, Bruges… Je suis ouvert à tout et à toutes les propositions. »