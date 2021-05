jeudi 20 mai 2021 • 103 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Avec le PSG, Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo ont remporté la finale de la Coupe de France, ce mercredi, en dominant l'As Monaco par 2 buts à 0.

Diallo (5,5) : l'ancien Monégasque était préféré à Bakker ce soir. Défensivement appliqué dans le premier acte notamment face à Aguilar, l'intéressé a bien fermé son couloir sans prendre trop de risques offensifs. Le latéral gauche a éprouvé plus de difficultés au retour des vestiaires, notamment avec l'entrée de Gelson Martins.

Gueye (6) : le milieu sénégalais a perdu beaucoup de ballons au milieu du terrain dans le premier acte. Heureusement, ses pertes de balles n'ont pas abouti sur des situations dangereuses côté monégasque. Beaucoup plus agressif à la récupération du ballon au retour des vestiaires, ce qui s'est traduit par quelques récupérations qui ont soulagé son équipe. Un second acte beaucoup plus intéressant pour l'ancien joueur d'Everton.