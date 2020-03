Valencia CF : Ezequiel Garay positif au coronavirus

iGFM-(Dakar) Après la Serie A (Rugani, Gabbiadini, etc) et la Premier League (Arteta, Hudson-Odoi, etc), le coronavirus touche désormais un joueur de Liga. Ce dimanche matin, le défenseur du Valencia CF, Ezequiel Garay (33 ans), a annoncé sur son compte Instagram avoir été testé positif au Covid-19.

« J’ai été testé positif au coronavirus, je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à prêter attention aux autorités sanitaires : l’isolement », a-t-il écrit. « L’année 2020 commence mal » pour lui comme il le dit dans son message. L’Argentin s’est gravement blessé au genou début février. Une terrible blessure synonyme de fin de saison.