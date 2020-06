Valérie Gaëlle Thérése Faye : Une femme leader touche-à-tout

iGFM – (Dakar) Charmante, jeune et intelligente, Valérie Gaëlle Faye a plusieurs cordes à son arc : animatrice, actrice et directrice d’agence responsable du complexe «Glam by Gaëlle». Excusez du peu…

Ceux qui suivent le téléfilm « Idoles » ne diront pas le contraire. Dans cette série, elle interprète, avec tact, pugnacité et fermeté, le rôle de la veuve noire qui ne cherche qu’à venger la mort de son mari qui travaillait dans le gouvernement.

Prototype de la femme émancipée qui ne s’encombre pas de fioritures, la communicante pétrie de talent a reçu une équipe de iGFM dans sa boutique, à la Sicap Liberté, pour un échange à bâtons rompus.

Mame Fama GUEYE