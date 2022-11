jeudi 3 novembre 2022 • 92 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Agriculture, est en tournée dans le nord du pays, où il visit les zones rizicoles.

Le Ministre de Agriculture, de l'équipement rural et de la Souveraineté alimentaire Aly Ngouye Ndiaye, accompagné de ses directeurs et du Secrétaire Exécutif du conseil national de sécurité alimentaire Jean Pierre Senghor, est en visite dans la vallée du fleuve Sénégal.



Le Ministre a rassuré les producteurs et promet de voir comment aider à faire baisser les coûts de production afin de voir émerger un véritable entrepreneuriat rural. Les producteurs touchés par les inondations dues à la crue exceptionnelle du fleuve réclament des crédits et des semences pour se lancer dans la contre saison froide.



Les oiseaux granivores constituent aussi une menace pour les récoltes. Jean Pierre Senghor tenait à constater par lui-même les périmètres irrigués villageois (PIV) ayant subis des inondations notées afin de se faire une idée de leurs incidences potentielles sur la sécurité alimentaire dans cette partie du département de Podor.