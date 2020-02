Vanessa Bryant porte plainte contre la compagnie Island Express Helicopters

iGFM-(Dakar) Vanessa Bryant a porté plainte contre la compagnie d’hélicoptère Island Express, qui transportait notamment Kobe Bryant et leur fille Gianna lors de son accident le 26 janvier.

Selon des informations du Los Angeles Times, Vanessa Bryant, la veuve de Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère avec huit autres personnes, dont leur fille Gianna, le 26 janvier dernier, a décidé de porter plainte contre la compagnie propriétaire de l’hélicoptère, Island Express, et les ayant-droits du pilote, Ara George Zobayan.

Selon la plainte, des négligences ont été commises par la compagnie Island Express Helicopters, et par le pilote. Pour rappel, les conditions de visibilité le jour du crash étaient très faibles en raison d’un important brouillard dans la banlieue de Los Angeles.

L’Equipe