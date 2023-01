mercredi 18 janvier 2023 • 360 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac) va mettre en vente aux enchères, demain jeudi, des biens saisis ou confisqués dans le cadre d'une procédure pénale.

Demain jeudi, sera ouverte à Dakar une vente aux enchers d'objets confisqués par la Justice. Une cinquantaine de biens (véhicules de luxe, motos, téléviseurs, téléphones portables, ordinateurs portables high-tech et autres biens) seront cédés aux plus offrants, au musée des civilisations noires.



«Ce sont les biens saisis et confisqués dans le cadre d'une procédure pénale et ils ont été confiés à l'Onrac pour vente. Le juge d'instruction ou le président de la juridiction, selon le cas, peut confier des biens à l'Onrac aux fins d'aliénation lorsque ce bien n'a pas pour vocation à servir à la manifestation de la vérité ou n'est pas susceptible de restitution à la victime. Les biens sont constitués de véhicules, de motos, de téléphones, d'ordinateurs, de téléviseurs», a dit Mor Ndiaye, le Dg de l'Onrac, à nos confrères de L’Observateur.



En termes simples, il déclare que ce sont tous les avoirs issus ou qui ont été saisis dans le cadre d'une procédure pénale (trafic de drogue, détournement de biens publics, escroquerie, abus de confiance).