Vents forts, houle : la météo du jour (Anacim)

mardi 1 mars 2022 • 493 lectures • 0 commentaires

Actualité

L’agence nationale de régulation de l’aviation civile et de la météorologie annonce les couleurs pour cette semaine. En effet, l’anacim annonce du vent fort et de houle dangereuse en cours sur toute la côte sénégalaise qui se prolongera jusqu'au Jeudi 03 Mars 2022 à 23 heures. Ils exhortent les usagers de la mer à plus de vigilance.

Coté température, au cours des prochaines 24h, le temps sera marqué par un ciel clair sur la quasi-totalité du pays. Toutefois, des passages de nuages seront notés sur les régions Nord-ouest et Sud-est du pays au courant de la nuit et au petit matin.

En raison d'une baisse des températures, la sensation de chaleur sera moins marquée sur une bonne partie du pays avec des températures maximales entre 34 et 39°C. La fraîcheur restera marquée sur les localités Nord, Centre et sur le littoral avec des températures minimales entre 17 et 20°C.

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor