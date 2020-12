mardi 15 décembre 2020 • 296 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Il y a plusieurs semaines, Ousmane Sonko avait saisi le gouvernement de plusieurs questions écrites. l’Etat lui a officiellement répondu.

Le gouvernement a fait parvenir au député les réponses à ses interpellations. «J'ai reçu les réponses du gouvernement aux quatre (4) précédentes séries de questions écrites sur : Termes Sud, Escroquerie sur deniers publics et virements illégaux, situation dans l’Enseignement supérieur, cessions définitives ou provisoires d’immeubles bâtis de l’État», a annoncé le député. Il prend date pour un point de presse afin de rendre compte sur ces réponses.

Ousmane Sonko a aussi annoncé le dépôt de 6 nouvelles questions écrites. Le député indique que celles-ci consistent précisément en des demandes d’éclaircissement portant sur «les clauses léonines des Accords de pêche 2019-2024 entre le Sénégal et l’Union Européenne.» Sur les conditions d’exploitation des phosphates de Matam, sur «les transactions spéculatives sur des droits pétroliers sénégalais», mais aussi sur «l'état des infrastructures et la problématique foncière en Casamance.» Le député veut aussi des éclaircissements sur la situation du service public de la Poste et sur l’encadrement des usines étrangères de fabrication de farine de poisson.