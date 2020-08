Vente de « Crédit Solidaire », 300 Milliards de la BCEAO Ivoirienne et les 90 hectares de Kiniabour – Les accusations contre Meissa Déguène Ngom remises en cause 

iGFM – (Dakar) En marge de l’affaire des terres de Ndingler, qui a opposé le PDG du groupe Sédima, Pape Babacar Ngom et les paysans de ladite localité, certains pourfendeurs de la famille Ngom ont profité de cette occasion pour porter de graves accusations sur le PDG du groupe Chaka, Meissa Ngom. IGFM a procédé à un « fact checking » pour établir ou non la véracité des faits.

Il est dit dans les écrits qui circulent sur la toile qu’il aurait perpétré le forfait du siècle en subtilisant 300 milliards de francs CFA à la BCEAO ivoirienne, en usant de logiciel informatique, pendant la crise de ce pays en 2010. Avec cet argent M. Meissa Ngom aurait financé son frère pour le compte de la SEDIMA, qui dès lors aurait décollé. Aussi, d’autres informations font état de la vente de la filiale « Crédit Solidaire Afrique » au groupe familial français Duval.

Il ressort de nos investigations et des informations recueillies auprès de sources proches de l’homme d’affaires que l’accusation sur les 300 milliards de la Bceao Ivoirienne relève plus d’un beau roman policier dont l’auteur mériterait le prix de l’affabulation que de tout autre chose.

D’abord, il est à relever que la SEDIMA a été créée en 1976, donc 34 ans avant les faits incriminés, et n’a pas attendu Chaka pour son développement.

Il s’y ajoute que l’on parle d’un montant faramineux : comment se fait-il que l’auteur soit toujours en circulation et n’ait jamais été arrêté ni par la Côte d’Ivoire ni par le Sénégal et ne connait toujours pas la prison ?

Selon nos interlocuteurs si Chaka avait à l’époque travaillé sur le système de la BCEAO siège, c’était en tant que sous-traitant de la société suédoise CMA, et n’a jamais eu accès aux clés sensibles dudit système.

Et quand bien même il y aurait eu accès, même les petits logiciels d’aujourd’hui exigent le changement du mot de passe à la mise en service, à plus forte raison un système qui gère toute la trésorerie des 8 pays de l’UEMOA !!

Lors de nos investigations, nous avons cherché à savoir quel compte aurait reçu une tel montant exorbitant, et pourquoi la BCEAO-siège aurait validé une telle transaction, en vain..

Vente de Crédit Solidaire Afrique : L’actionnariat inchangé

Sur la vente de sa filiale Crédit Solidaire Afrique, nos investigations ont montré que ladite filiale du groupe Chaka n’a pas été vendue. Du moins jusqu’au moment où nous écrivons ces lignes. A ce jour, son actionnariat reste inchangé au niveau de la Direction de la Microfinance au Sénégal.

« Nous ne connaissons pas le Groupe DUVAL et n’avons donc jamais négocié une quelconque cession avec elle. Nos filiales étrangères sont toutes fonctionnelles (Mauritanie, Guinée Conakry, Mali et Côte d’Ivoire) et continuent d’employer des jeunes dans ces différents pays » rassurent des responsables du groupe Chaka.

Il faut ajouter que cette vente, si elle avait lieu, ne devrait poser aucun problème dans ce monde des affaires ou l’actionnariat des sociétés peut changer au gré de l’intérêt des propriétaires.

Champs de Meissa Ngom de Sindia/Kiniabour de 90 hectares

A propos de ces champs nous avons cherché à découvrir quelles entorses à la loi que le sieur Ngom aurait commises dans cette affaire.

A l’arrivée, l’on a découvert qu’il s’agit d’un champs de 90 hectares attribué sur la base d’un projet agro-pastoral et que tous les droits et taxes avaient été payés, jusqu’à l’autorisation de coupe, une taxe de plusieurs millions de francs CFA payée aux Eaux et Forêts.

Il s’y ajoute, et ceci nous a été confirmé par tous les protagonistes, que l’emplacement de ce champs correspond à une zone jamais exploitée auparavant…

Autant d’éléments qui nous amènent à nous demander de comprendre le pourquoi de ces récriminations.

Parce que si des étrangers peuvent se faire attribuer des milliers d’hectares au Sénégal, il ne manquerait plus qu’il soit interdit aux nationaux d’avoir accès à cette même terre sur la base de projets…. » sedésolent nos interlocuteurs.

Harouna FALL