iGFM - (Dakar) C’est connu. FAR Limited veut vendre ses parts et quitter le projet pétrolier Sénégal (Rssd). L’Etat du Sénégal vient de lui donner le feu vert pour amorcer le processus de cession.

iGFM a appris que FAR, qui détient 13,67% du projet pétrolier de Sangoma, a reçu une notification formelle du ministre sénégalais du Pétrole et des Energies lui indiquant qu'il approuve le transfert de ses intérêts à Woodside. En conséquence, FAR et Woodside s'emploient à s'occuper des diverses questions liées à l'achèvement prévu pour les semaines à venir.



FAR Limited informe aussi qu'elle a satisfait aux conditions pour la vente de sa participation dans le projet RSSD à un membre du groupe Woodside concernant la résiliation d'un contrat avec un tiers.



Pour rappel, Far Limited, qui souhaite vendre ses parts, a reçu les offres de Woodside (opérateur de Sangomar) de Remus Horizon (Fonds d’investissement) et de Lukoil (compagnie russe). De tous ces prétendants, Woodside semble être le mieux positionné pour conclure l’affaire.