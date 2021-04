Vente des parts de FAR: La compagnie qui pourrait décrocher la timbale

mardi 6 avril 2021

iGFM - (Dakar) FAR, qui souhaite vendre sa participation dans le gisement pétrolier sénégalais, est à la croisée des chemins. Ayant prévu de céder à Woodside, elle a ensuite reçu des offres de Remus et de Lukoil. Aujourd’hui, FAR penche plutôt pour la proposition de Woodside.

«Les FAR ont convoqué une réunion des actionnaires le 15 avril 2021 pour envisager d'approuver la vente de sa participation dans le projet RSSD du Sénégal à Woodside», annoncent-ils. Les responsables de la compagnie continuent à soutenir la vente de Woodside.

FAR souligne, cependant, que si une offre publique d'achat de Remus Horizons ou toute offre alternative émerge, ses responsables en informeront les actionnaires et pourront reconsidérer leurs recommandations.

Pour l’offre de Lukoil, elle rappelle avoir averti qu’elle n'était pas juridiquement contraignante et qu'il n'y avait aucune certitude que la compagnie russe allait la concrétiser. «Par conséquent, il fallait faire preuve de prudence lors de l’évaluation de la proposition Lukoil», disent-ils.

Publié par Youssouf SANE