mercredi 2 septembre 2020

Vente du nouveau maillot du Barça : Messi en tête d'affiche...

iGFM-(Dakar) Annoncé en instance de départ, Lionel Messi a été utilisé ce mercredi par Barcelone pour promouvoir le nouveau maillot domicile du club, a annoncé la direction sur son compte twitter. Un timing d'autant plus étonnant alors qu'une réunion décisive a lieu dans le même temps entre le président Josep Bartomeu et Jorge Messi, père et agent du joueur, pour parvenir à un accord sur l'avenir de l'Argentin qui veut rompre son contrat.

Faut-il y voir un signe? Alors qu'une rencontre décisive est prévue ce mercredi matin entre Josep Bartomeu et Jorge Messi pour évoquer l'avenir de la star argentine, Barcelone a communiqué dans le même temps sur son nouveau maillot domicile pour la saison 2020/2021. Avec un certain Lionel Messi en tête d'affiche.



Griermann, Piqué Dembélé aussi mis en avant

Pourtant, le joueur a très clairement indiqué ses intentions de départ à la direction catalane le 25 août dernier. Mais comme un symbole, alors que son père mais aussi agent doit converser dans le même temps avec le président du Barça pour trouver un accord permettant à la "Pulga" de résilier son contrat, le club lance sa campagne de promotion de son nouveau maillot domicile avec Lionel Messi en avant.

L'autre petite surprise de cette campagne publicitaire est la présence d'Ousmane Dembélé dans les 6 joueurs mis en avant, comme son compatriote Antoine Griezmann. Gérard Piqué, Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen sont eux aussi utilisés pour cette campagne promotionnelle. La question étant désormais de savoir si Lionel Messi portera bel et bien un jour ce nouveau maillot, alors qu'il est annoncé en instance de départ pour Manchester City.





