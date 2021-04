lundi 26 avril 2021 • 459 lectures • 0 commentaires

La Cour d’appel de Dakar a confirmé, aujourd’hui, la décision du premier jugement (3 mois de prison avec sursis) dans l’affaire Saer Kébé. Joint par Igfm, le principal concerné livre son sentiment.

«Je suis animé par un sentiment de satisfaction suite à la décision de la Cour d’appel de Dakar. C’est une décision qui ne me surprend pas», confie-t-il.

Imperturbable, Saer Kébé compte à présent se concentrer sur ses études et avancer : «Je suis resté quatre ans en prison donc ce ne sont pas ces événements qui vont bouleverser ma vie. Une chose est sûre, tout ça m’a permis de me relever et de tenir debout», déclare notre interlocuteur au bout du fil.

Pour rappel Saër Kébé était en détention provisoire en mai 2015, après avoir posté sur Facebook un message ciblant les ambassades américaines et israéliennes. Il était poursuivi pour «apologie du terrorisme, actes de terrorisme et menaces.»