Vers une levée de suspension de Baba Tandian?

iGFM-(Dakar) Le bureau fédéral de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) devrait lever la suspension pour dix ans infligée à l’ancien patron du basket sénégalais, Baba Tandian. En tout cas c’est la décision que l’instance devrait prendre si on tient compte de la médiation menée par Aya Pouye, qui a réussi à réconcilier Me Babacar Ndiaye et Baba Tandian, nouveau président de Saint-Louis Basket Club.

« Il y a eu des médiations de bonnes volontés, surtout la présidente de la zone 2 (Aya Pouye) qui a fait en sorte que je puisse rencontrer Monsieur Baba Tandian en présence de quelques membres de la Fédération. Je ne peux pas dévoiler le contenu de nos discussions. Mais chacun a dit ce qu’il pensait. A la fin de la réunion, la présidente de la zone 2 a émis le vœux de voir la Fédération réviser la décision qui a été prise à l’encontre du président Tandian », a fait savoir Me Babacar Ndiaye, président de la FSBB, qui était l’invité du Club de la presse ANPS, ce samedi. « Hormis Aya Pouye, Médoune Baye Gueye ancien président de Saint-Louis Basket Club.

« Une volonté d’apaiser le climat »

Malgré le respect de la Fédération qu’il prône, Me Babacar Ndiaye a aussi une volonté d’apaisement. « J’avais dit au cours de cette rencontre que ma volonté est d’apaiser le climat, faire en sorte que toute la famille du basket soit rassemblée, de respecter et de faire respecter la Fédération. C’est une obligation qui pèse sur la Fédération. La Fédération a l’obligation de veiller au respect de la crédibilité de la fédération. C’est une décision qui avait été prise non seulement par le Président de la Fédération mais plutôt par le bureau fédéral », a-t-il expliqué.

L’affaire sera « soumise au bureau fédéral » dans les prochains jours

« J’avais promis de soumettre la question au bureau fédéral. Je respecterai ma parole mais actuellement nous sommes en train de travailler sur la fin de la saison. Dès que cette question sera terminée, je convoquerai le bureau fédéral pour voir la suite à donner à cette affaire étant entendu que les textes de la Fédération permettent au président de soumettre au bureau fédéral toutes décisions prises en seconde lecture », a rassuré le patron du basket sénégalais.

Pour rappel, Baba Tandian a été lourdement suspendu pour des comportements de nature à salir l’honneur et la crédibilité de la FSBB, entre autres.

Mamadou Salif GUEYE