samedi 13 février 2021

iGFM – (Dakar) “Veux tu m’épouser”, c’est le nouveau clip de MNM destinée aux futurs mariés. Fan de Gunman Xuman, lyrisme romantique, MNM est un pluriel dans un singulier. Enraciné ouvert, ses productions sont un voyage culturel entre sonorités africaines et européennes, rap et style traditionnel.

C’est ce melting-pot qui s’écoutera dans son premier single sorti ce 12 février au titre on-ne-peut-plus inspirant et inspiré “Veux-tu m’épouser?” avec le label mpossible prod. Nous, nous voulons bien l’écouter….

Passionné d’harmonie sonore, Mbaye Faye à l’état civil, MNM sur scène, débute sa carrière en 2017 dans les Cypher, un concours de freestyle populaire dans les rues de Dakar.

Dix fois vainqueur du Dakar sunday Cypher et de la première édition de Sen Cypher sur la Rts2, le parcours artistique et social de ce zik addict qui a arrêté ses études en 2018, en Terminale, n’a pas été un flow tranquille.

