La victoire des lions a fait sortir Salif Diao de sa retraite. L’ex teigneux milieu de terrain des lions a adressé un message à la mémoire de Pape Bouba Diop, pour qui les lions se sont battus ce mardi, date d’anniversaire de son décès.

«Une pensée affectueuse et fraternelle pour mon compagnon de “Chasse“ Mr Papa Bouba Diop et toute sa famille. On ne t’oubliera jamais (We’ll never forget you) Toutes nos prières», a dressé l'ancien international sénégalais. Pape Bouba Diop était son tendem au milieu de terrain des lions.