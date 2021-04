dimanche 4 avril 2021 • 104 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Une bonne volonté du nom de Mamadou Mansour Diop vole au secours de Abibou Diop, dit Baye Ely. Le bienfaiteur, portant assistance l’artiste-comédien, victime d’Avc, revient de Rufisque où il était pour remettre à l’artiste-comédien, victime d’Avc un montant de 1 130 000 FCfa, fruit d’une collecte de fonds.

Le chèque, précise-t-il, est au nom de Abdourahmane Diop fils de Abibou Diop dit Baye Eli. « À sa demande ne pouvant pas se déplacer pour récupérer le montant. Nous avons choisi le chèque pour plus de sécurité, de traçabilité et de transparence.

J’ai préféré ne pas prendre Baye Eli en photo ou vidéo pour préserver son intimité », dit-il.

Ainsi, signalant son manque de sommeil, il transmet les prières et remerciements de Baye Eli « Wakhale ma gars yi Yalla naniou Goud fane, Yalla na Yalla weral Sene tcheur , Yalla na lene Yalla fey adina ak al akhira »

