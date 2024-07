mercredi 12 juin 2024 • 1208 lectures • 2 commentaires

People 3 semaines Taille

iGFM - (Dakar) Appel à la solidarité pour l'artiste-musicien El Hadji Ndiaye alité depuis plusieurs années. Sa famille demande de l'aide pour prendre soin de lui. L’auteur-compositeur a été expulsé de son domicile où il vivait paisiblement. Victime d'un AVC, El Hadji Ndiaye avait porté la voix du Sénégal partout dans le monde, avec sa belle musique et ses paroles de vérité. Aujourd’hui, il a besoin du soutien des âmes charitables pour recouvrer sa santé et continuer son combat pour retrouver ses biens.

Cet article a été ouvert 1208 fois.

APPLICATION DE LA TVA NUMÉRIQUE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2024

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) informe les contribuables et le public que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations de services numériques réalisées au Sénégal par les fournisseurs en ligne étrangers et les platefo