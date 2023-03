Victime de menaces et de piratage, plainte contre son ancien manager, la cellule de com de l’artiste dément!

mercredi 22 mars 2023 • 212 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Depuis quelques jours y’a des rumeurs qui circulent sur la toile comme quoi, le jeune et talentueux Baye Mass est victime de menaces et de piratage, la cible de harcèlements et de menaces et également dépossédé de ses comptes.

La supposée arrestation était en effet une vidéo "prank" qui sera diffusée très bientôt. Quant au supposé piratage du compte, il s'agit en réalité d'un léger malentendu entre baye mass et son ancien manager et tout est rentré dans l'ordre.

Nous encourageons nos amis de la presse en ligne à toujours chercher des informations auprès de sources fiables et à nous contacter à l'avenir s'ils ont des questions ou des préoccupations.

Baye mass et toute l'équipe de mpossible prod vous remercient de votre confiance et de votre soutien sans faille.

Publié par Mame Fama GUEYE editor