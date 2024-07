mercredi 5 juin 2024 • 966 lectures • 1 commentaires

Dans la société sénégalaise, le viol reste un tabou. En effet, beaucoup de filles font l’objet d’assauts sexuels au sein même de leur cercle familial. Des faits graves qui, souvent, jettent le trouble sur la vie des victimes. Dans ce reportage poignant de Oumou Kalsoum Ly de la Rfm, ces victimes se confient. Leur récit est glaçant.

