mardi 7 mars 2023 • 312 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L'entraîneur du Sénégal U17, Serigne Saliou Dia, a analysé la victoire (3-2) de son équipe, contre le Cameroun, en amical, mardi, à Thiès.

"Nous avons joué deux matchs particuliers, mais il fallait jouer sans connaître l'adversaire. On s'attendait à un match extrêmement difficile aujourd'hui. La température n'a pas aidé à avoir le match de qualité qu'on voulait. Il fallait jouer ce genre de match où en Coupe d'Afrique ce sera couperet. C'est ce qu'il fallait mettre ça dans le mental des joueurs. C'est une source de confiance dans la motivation des joueurs", a déclaré le technicien des cadets sénégalais.



Interrogé sur la préparation, Serigne Saliou Dia, rassure. "Elle se passe bien. Il fallait consolider le tournoi de l'Ufoa où on a terminé deuxième. Nous allons continuer notre travail sur le plan technico-tactique. Car on va vers une Coupe d'Afrique où le Sénégal sera très attendu. On a encore un mois et demi pour se préparer, mais avec déjà ces deux matchs amicaux, c'est bien. La préparation va faire la différence, il faut qu'on puisse avoir des joueurs qui jouent ces genres de match", a-t-il indiqué.



Pour rappel, c'est la deuxième victoire du Sénégal sur le Cameroun après celle décrochée, samedi dernier, à Toubab Dialaw. Mactar Ndiaye avait marqué l’unique but de la rencontre.



La Coupe d’Afrique des Nations U-17 se déroulera en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023, dans les villes d’Alger, Constantine et Annaba.



Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe A avec le pays hôte l'Algérie, le Congo et la Somalie.

PUBLICITÉ