samedi 7 novembre 2020 • 425 lectures • 1 commentaires

Politique 2 heures Taille

IGFM - Youssou Ndour n'a pas tardé à adresser ses chaleureuses félicitations au nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, qui vient de remporter la présidentielle américaine devant le président sortant, Donald Trump.

"Félicitations à Joe Biden, prochain Président des États-Unis et au Peuple Américain. Une élection palpitante et qui suscite de grands espoirs pour le monde et en particulier dans les relations entre l'Amérique et l'Afrique", a écrit Youssou Ndour sur son compte twitter.

Au terme de quatre jours d’insoutenable suspense, le démocrate Joe Biden a officiellement été élu 46ᵉ président des Etats-Unis. Mais son prédécesseur, Donald Trump, n’a certainement pas dit son dernier mot, lui qui n’a eu de cesse de crier à la « fraude ».