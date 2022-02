Victoire des lions, Aliou Cissé… la lecture de Habib Beye

mardi 8 février 2022

iGFM - (Dakar) Habib Beye savoure la victoire des lions. Le coach et consultant de Canal Plus a aussi rendu hommage au travail de Cissé et des autorités sportives du Sénégal qui a aussi mené au sacre.

«Je suis très content pour le Sénégal, pour les garçons, pour Cissé. Je pense que c'est aussi grâce à la stabilité. Car la fédération a maintenu Aliou Cissé lorsqu'il y a eu des coups durs. Il a mené cette équipe depuis des années sur le toit de l'Afrique. Là c'est la consécration. Ça a été difficile. Je pense que les gens ne mesurent pas l'effort qui est fait pour gagner une coupe d'Afrique comme il l'a fait aujourd'hui avec son équipe. Donc bravo à cette génération.»

Publié par Youssouf SANE editor