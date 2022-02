mardi 8 février 2022 • 269 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Karim Wade s'est joint au flot de félicitations accompagnant le sacre des "lions". Son message ci-dessous.

"Chers Lions,



Au soir de ce 6 février 2022, devant une équipe égyptienne doublement motivée, d’une part, par ses sept (7) trophées continentaux, et d’autre part, par son parcours exceptionnel qui lui a permis d’éliminer successivement la Côte d’Ivoire, le Maroc et le pays organisateur, le Cameroun, nos cœurs ont failli céder au moment de la série des tirs au but et certains Sénégalais ont cru un moment, comme à Bamako en 2002, que les dieux du football seraient encore une fois contre nous.



C’était assurément mal vous connaître, ignorer votre esprit d’abnégation. Vous avez apporté la preuve qu’il n’y a pas de fatalité, que chacun, à sa place, dans sa vie et dans son métier, peut changer le cours de l’histoire.



En effet, face à un adversaire déterminé et un public sénégalais exigeant, vous avez su relever le défi et je voudrais vous en féliciter chaleureusement.



Mes félicitations vont aussi à mon frère et ami Aliou CISSE, votre coach dont je salue la rigueur et la persévérance et à l’encadrement technique qui a su garder son sang froid malgré un premier tour difficile.



J’adresse également mes félicitations à la Fédération Sénégalaise de Football, à l'Etat et au Président de la République qui n’ont pas manqué, par leur présence constante à vos côtés, de vous apporter le soutien matériel et moral nécessaire dans ce genre de compétition de très haut niveau.

Cette victoire met indiscutablement du baume au cœur de tous les sénégalais et vous avez gravé à jamais vos noms dans l’histoire du Sénégal. Soyez-en remerciés chers Gaîndés !"