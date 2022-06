dimanche 26 juin 2022 • 293 lectures • 0 commentaires

Actualité

iGFM- (Dakar) "Nul ne peut empêcher la tenue des élections législatives à date échue. Nous avons la majorité avec nous. Donc, laissons le pays comme il est et que la paix revienne" a déclaré, Victor Sadio Diouf, vice-président de la plateforme «Ndakarou Suniou Yitté», et coordonnateur de la plateforme «Ouakam suniou Yitté», nouvelle plateforme en vue des élections législatives du 31 juillet 2022.

Avant de poursuivre: "Nous serons des patriotes au vrai sens du terme pour sécuriser nos quartiers et tout Dakar. Nous n’allons plus accepter que des gens viennent d’ailleurs pour saper la quiétude des populations." Mieux, révèle-t-il : «Nous avons l’ambition de mettre en place des comités de riposte dans les quartiers pour protéger les populations. Parce que tout simplement, nous pensons que les réalisations du chef de l’État parlent d’elles-mêmes à Dakar et partout ailleurs».

Auparavant, dit-il: "nous sommes venus rendre visite aux femmes du Gie «And Bollo Liguey» que dirige Mme Diarra. Ce Gie regroupe plus de 500 femmes de tous les quartiers de Ouakam.

L’objectif de la plateforme, c’est de renforcer la ville de Dakar à travers les femmes d’abord, en leur soutenant et en leur accompagnant avec des financements. C’est ainsi, qu’un financement de 100 millions F Cfa leur a été remis Aujourd’hui, nous devons œuvrer pour l’autonomisation économique des femmes. En renforçant les femmes, on renforce toute une famille, on renforce également tout le Sénégal. Si les femmes sont autonomes, automatiquement cela se fera sentir dans les maisons et dans les foyers.

La plateforme «Ndakarou Suniou Yitté» a aussi un programme uniquement réservé aux jeunes. Ce qui permettra de faire des visites au niveau des Association sportives et culturelles (Asc). Il est aussi programmé d’aller rendre visite aux Imams, aux délégués de quartiers pour qu’on puisse voir les possibilités de trouver ensemble des financements pour les femmes, mais aussi l’emploi pour les jeunes.

Pour sa part, Mme Aminata Diawara, Mme Diarra, présidente Gie «And Bollo Liguey» Face Comico et coordonnatrice de la Fédération des femmes de valeur et des calebasses de Ouakam, la plateforme «Ndakarou Suniou Yitté», se réjouit: "c’est notre affaire et nous sommes prêtes à la soutenir. Car, Victor est le premier à distribuer des financements dans la commune de Ouakam. Tout ce qu’il nous a promis, il l’a fait. Nous lui souhaitons bon vent, parce que sa réussite c’est aussi notre bonheur" souhaite-t-elle.