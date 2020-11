jeudi 19 novembre 2020 • 73 lectures • 0 commentaires

(Vidéo) : Bijou, fille de Laba Sosseh, sort « Coco Bané »

iGFM – (Dakar) Bijou suit les pas de son feu père Laba Socé qui était un chanteur et compositeur de son et de salsa sénégalais d'origine gambienne. Bijou sort « Coco Bané » sur le marché national et international.

