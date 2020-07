Vidéo de la voleuse présumée: Ca se complique pour les 3 personnes arrêtées

iGFM – (Dakar) Ça se complique pour les trois personnes arrêtées dans l’affaire de la supposée voleuse de sacré-coeur. Elles ont été placées sous mandat de dépôt et seront jugées en flagrant délit demain vendredi. Elles attendent actuellement leur comparution en prison.

Ces mis en cause sont poursuivis pour collecte et diffusion de données à caractère personnel, attentat à la pudeur et atteinte à la dignité humaine, renseigne la Rfm. Ils s’appellent I Thiaw, Moussa Diallo et b . Ndiaye. La dame, souffrant d’une maladie mentale, n’a pas été entendue.