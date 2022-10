(Video): L'arrivée impressionnante des centaines de boeufs d'Aziz Ndiaye à Tivaouane

mercredi 5 octobre 2022

C'était l’attraction de cet après-midi, à Tivaouane. Plus de 400 bœufs ont défilé dans les artères de la cité religieuse pour rallier le domicile de la famille de feu Serigne Abdou Aziz Sy Junior à qui l’homme d’affaires Aziz Ndiaye a apporté sa contribution pour la célébration du Gamou. “Une marque de reconnaissance et de gratitude qu’il a, selon ses propos, souhaité exprimer à son marabout et homonyme décédé il y'a quelques années . Voici les images de ce moment exceptionnel.

