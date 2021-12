dimanche 12 décembre 2021 • 463 lectures • 0 commentaires

Le président Macky Sall, qui est actuellement à Abuja pour les besoins du sommet de la Cedeao, a eu 60 ans ce samedi. Les collègues chefs d’Etat de la sous-région lui ont fait une petite surprise, comme le dévoile ici le président Bissau Guinéen.

«Actuellement au Nigeria pour prendre part au 60e sommet ordinaire des Chefs d’Etat de la CEDEAO, le Président Macky est tombé sur une belle surprise: ses homologues Chefs d’Etat ont improvisé une petite fête à l’occasion de ses 60 bougies ce 11 décembre 2021», a dévoilé Umaro Sissoco Embalo.

Sur la vidéo, on peut voir les président Ghanéen, ivoirien, Nigérien, Nigérian, Bissau Guinéen et Gambien partager autour du président Macky Sall et du gâteau qui lui a été offert.

