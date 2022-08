mercredi 10 août 2022 • 354 lectures • 0 commentaires

Vidéo 39 mins Taille

iGFM-(Dakar) Le célèbre acteur, Laye Diarra, se dit victime de chantages et de tentatives d’extorsion de fonds. Avec une vidéo postée sur instagram, il dénonce les agissements de plusieurs individus malintentionnés qui tenteraient d’utiliser "de fausses vidéos" pour ternir son image. Il refuse de céder à la pression et menace de saisir la justice.

«Bonsoir à tous. Je viens d’être victime d’un pirate qui veut se servir de mon image pour me faire chanter. Vouloir répondre à tout le monde n’est pas une bonne chose finalement. Faites attention aux réseaux sociaux. Ils peuvent vous rendre célèbre et aussi détruire votre image et faire du mal à vos proches. J’en suis la preuve vivante. Ce monde est rempli de personnes malintentionnées», a-t-il publiè sur son compte instagram.