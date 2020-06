Video« Xeex Koronaa » : les artistes de Louga et de sa diaspora sensibilisent à travers un single

iGFM – (Dakar) – Des acteurs culturels de Louga et de sa diaspora ont unis leur voix dans un titre caritatif inédit « Xeex Koronaa ». Un texte écrit par l’artiste Lamp Fall Kala et sous la direction artistique de Sidy Samb qui a composé, arrangé et réalisé la musique après avoir mis son studio à la disposition des artistes pour les enregistrements.

Depuis le début de la pandémie, les artistes lougatois ont senti la nécessité d’apporter leur modeste contribution dans la lutte et leur soutien aux personnes impactées par cette crise sanitaire par des apports financiers et alimentaires. C’est dans ce contexte de sensibilisation qu’ils ont produit un single intitulé « Xeex Koronaa », sorti ce jeudi 4 juin 2020.

Le single sera disponible sur toutes les plateformes mobiles et téléchargeables sur You Tube. Les artistes comptent par ailleurs sur toutes les plateformes de diffusion pour la visibilité de l’œuvre et une large sensibilisation dans la lutte contre la propagation du coronavirus à Louga et sur toute l’étendue du territoire national dans le pays.

Le projet est porté par l’acteur culturel lougatois Ndiawar Seck, leader de la troupe les Tambours du Ndiambour basée en Espagne.

Ensemble, nous vaincrons la Covid-19

IGFM