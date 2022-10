samedi 29 octobre 2022 • 587 lectures • 0 commentaires

Le gouvernement va bientôt annoncer la baisse des couts de plusieurs produits.

Selon «L'As», le gouvernement va bientôt procéder à une baisse substantielle des prix des denrées et services de première nécessité. Plus de dix produits seront concernés par cette mesure qui sera rendue publique par le chef de l'Etat lui-même dans les jours à venir.



Ceci intervient après plus de trois semaines de conclave, de discussions entre acteurs de toute la chaîne. Le rapport sur la baisse des prix est désormais bouclé. Le ministre du Commerce et de la Consommation a officiellement remis le document au Premier ministre Amadou Bâ, lors du dernier conseil des ministres.



D'après «L'As», plus d'un dizaine de produits et services, y compris les frais de scolarité, devraient faire partie de la mesure de baisse.