jeudi 18 août 2022

iGFM (Dakar) C'est désormais officiel. Villarreal a annoncé, ce jeudi, avoir prêté l'attaquant sénégalais, Boulaye Dia à la Salernitana (Serie A, Italie).

Après une seule saison en Espagne (25 matches, 5 buts et 5 passes décisives), l'attaquant sénégalais Boulaye Dia quitte déjà Villarreal. En effet, le Subamarillo a trouvé un accord avec la Salernitana pour un prêt payant du Lion du Sénégal de 25 ans (17 sélections, 2 buts) évalué à un million d'euros, assorti d'une option d'achat fixée à 12 M€. Il y rejoindra d'autres anciens de Ligue 1, comme Bradaric (ex-Lille), Sambia (ex-Montpellier) ou encore l'ancienne gloire du Bayern Ribéry (ex-OM). Un deuxième attaquant parti du côté de Villarreal, après le départ de Paco Alcacer en Arabie Saoudite.



Une bonne nouvelle pour le Sénégal à 93 jours de la Coupe du monde



«Villarreal et la Salernitana ont trouvé un accord pour le prêt de Boulaye Dia, qui jouera cette saison 2022/2023 en Serie A. A noter que le prêt comprend une option d'achat. Villarreal souhaite à Boulaye Dia bonne chance et du succès dans son parcours dans le football italien», précise le communiqué du club espagnol. L'ancien Rémois jouera donc en compagnie de Franck Ribéry pour sa première expérience dans la botte.



A 93 jours de la Coupe d'Afrique, c'est une très bonne nouvelle pour le lion et Aliou Cissé. Après Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest ) et Mbaye Niang (Auxerre) Boulaye Dia est le troisième international sénégalais à changer de club cette semaine.