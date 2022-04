mardi 19 avril 2022 • 170 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Son contrat rompu à l'IAM sous la pression du ministère de l'Enseignement supérieur, Seydina Omar Touré a un tout nouveau job. L'ex-capitaine de la gendarmerie sera désormais responsable de la sécurité au niveau de la Ville de Dakar.

"J'ai eu le plaisir de recevoir ce jour, le Capitaine Seydina Omar Touré, qui m'a fait l'honneur d'accepter d'intégrer mon Cabinet. Le Capitaine Touré est nommé Conseiller Technique en charge de la sécurité.", a annoncé le maire de Dakar, Barthélémy Dias, ce mardi.



Sur sa page Facebook, l'ex pandore confirme avoir contracté avec la Ville de Dakar. Ce, pour mettre en pratique son expérience dans le domaine de la sécurité. Mais cette fois-ci, sous une autre forme.



"Monsieur le Maire Barthélemy DIAS conscient des défis d’organisation territoriale en vue de satisfaire une bonne partie des besoins sécuritaires, veut un œil d’expert à ses côtés. Ainsi, il a accepté de partager mon expérience dans ce domaine, en me nommant conseiller technique en charge de la sécurité urbaine au sein de la ville de Dakar", renseigne-t-il.



Et d'ajouter : "J’accepte les termes de cet accord qui me conforte dans mon ambition et mon soucis d’être toujours au service de la communauté. Aussi, cette signature est une autre manière de remercier le peuple qui s’est mobilisé sans aucune distinction pour me défendre à travers une action de solidarité inédite."