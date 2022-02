jeudi 17 février 2022 • 340 lectures • 0 commentaires

C’est désormais officiel ! Barthélemy Dias est le nouveau maire de la ville de Dakar. Il a ainsi décliné son programme devant l'assemblée. Seulement, il n'a pas manqué de faire un clin d’œil à son prédécesseur Soham El Wardini.

Barthelemy Dias veut veiller en particulier à renforcer et à consolider les réalisations et actions initiées par ses prédécesseurs en particulier celles de Madame le maire Soham El Wardini dans tous les secteurs. « Cher Madame le maire, j’apprécie à sa juste valeur vos multiples initiatives lors de votre mission à la tête de la ville de Dakar".

Le nouveau maire de la capitale invite ainsi tous les travailleurs de la ville de Dakar à travailler main das la main. « Je serai le maire de tous les Dakarois sans aucune exception. Nous serons au service exclusif de tous les Dakarois sans aucune distinction d’appartenance politique, religieuse, raciale ou ethnique », lance-t-il.

Il promet de veiller en toute circonstance à promouvoir des initiatives destinées à consolider la paix, la stabilité et la compréhension entre les collectivités publiques.