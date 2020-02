Viol et meurtre d’une fille de 5 ans, sa famille réclame justice

iGFM-(Dakar) Une petite fille de 5 ans a été violée et tuée par un inconnu mercredi à Rosso. Le corps de la petite fille avait été découvert en milieu de journée dans une habitation abandonnée derrière les locaux du tribunal de Rosso. Une situation qui pousse la famille de la victime à réclamer justice, informe Ndar Info.

Selon les versions locales le criminel avait lié les mains de sa victime comme apparaît sur la photo avant de commettre son forfait et abandonné le corps sans vie de l’enfant. Ce crime odieux a secoué la ville de Rosso où la population exigeait l’arrestation de son auteur et son transfert devant la justice.

Les crimes de viol suivis de meurtres se sont multipliés ces dernières années en Mauritanie et des voix s’élèvent de plus en plus pour demander le renforcement des sanctions à l’endroit des auteurs de ces faits.

Le grand-père de la petite fillette âgée de 3 ans, violée et tuée à Rosso, Limam Ould Barka, a affirmé la détermination de la famille à lutter jusqu’à ce que la justice soit rendue dans cette affaire, qui a secoué la capitale du Trarza.

L’enfant a été conduit par un homme vers un lieu inhabité, dans lequel, la petite avait été retrouvée sans vie ultérieurement, a-t-il dit, citant les gosses qui jouaient dans les environs.

Ould Barka a appelé les autorités à arrêter et à juger le monstre humain ainsi qu’à mettre la famille éplorée dans tous ses droits.